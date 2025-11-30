Çerkezköy'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 2 Kişi Yaralandı

Çerkezköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı; 2 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 06:42
Kaza Çerkezköy–Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil yol kenarında park edilmiş durumda olan tıra arkadan çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler tarafından otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

