Çerkezköy'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Çerkezköy’de tefecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda M.D., İ.D. ve Y.Ö. gözaltına alındı; çok sayıda senet ve cep telefonları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:45
Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda operasyon

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet birimlerine ulaşan çok sayıda ihbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra operasyon kararı verildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları değerlendirilen M.D., İ.D. ve Y.Ö. isimli şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

