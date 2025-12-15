Çerkezköy'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda operasyon

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet birimlerine ulaşan çok sayıda ihbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındıktan sonra operasyon kararı verildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları değerlendirilen M.D., İ.D. ve Y.Ö. isimli şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TEKİRDAĞ’IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE VATANDAŞLARI YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRDIKLARI VE SENET İMZALATTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.