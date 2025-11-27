Çerkezköy'de Viral 'Yol Verme' Anı: Motosikletçi Erdem Çınar Anlattı

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:33
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaya geçidinde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan nazik yol verme anı, motosiklet sürücüsü Erdem Çınar tarafından anlatıldı. Olay, empati ve trafik bilincine yönelik olumlu bir örnek olarak dikkat çekti.

O anları anlatıyor

Erdem Çınar yaşadıklarını şöyle aktardı: Çerkezköy’de oturuyorum. Sosyal medyaya içerik üretiyorum. Kendimce videolar çekiyorum. Yaşadığım olayda, gün içerisinde iş yerinden çıkıp eve giderken karşılaştığım güzel bir olay vardı. Yaya geçidinde bir abimiz ilk önceliği bana tanıdı. Ben de önceliği ona tanıdığım zaman aramızda ufak anlaşmazlık oldu. Kendisi bana ‘sen geç’ dedi. Ben de ona yol verince güzel bir içerik çıktı

Trafikte dikkat çağrısı

Çınar, hem sürücülerin hem yayaların yaya geçidinden geçerken daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Benim yaşadığım olay gibi sürücüler ve yayalar da gün içerisinde aynı olayı yaşayabilirler. Hem sürücülerin hem yayaların daha dikkatli olmasını temenni ediyorum. Trafikte sürücülerin ve yayaların motosiklet kullanıcılarına karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz

