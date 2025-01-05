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CerModern'de "Rewind/Roma" Sergisinin Kitap Tanıtımı Gerçekleşti

Roma'nın zamansız ruhunu yansıtan "Rewind/Roma" sergisi kitabının tanıtımı, CerModern'de sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:23
CerModern'de "Rewind/Roma" Sergisinin Kitap Tanıtımı Gerçekleşti

"Rewind/Roma" Sergisi ve Kitabının Tanıtımı CerModern'de Gerçekleşti

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma" sergisi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı, sanatçı ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle CerModern'de gerçekleşti.

Sanatçılardan Unutulmaz Bir Keşif

Alarm-Art grubunun ünlü sanatçıları Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan'ın Roma'yı sanatsal bir arayışla yeniden keşfettiği eserler, Vatikan müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi ikonik durakları içeriyor. Bu sergide, sanatçıların İtalya'ya yaptıkları sanatsal seyahatin fotoğrafları, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük tarafından belgelenmiştir.

Küratörden Önemli Açıklamalar

Kitaba ilişkin bilgiler veren serginin küratörü Erkan Doğanay, projenin tarihine not düşülmesi açısından kitabın çok değerli olduğunu vurguladı. Doğanay, "Biz Roma izlenimlerini bu kitapla belgeledik. Sergide yer alan eserlerle birlikte görsel kurgusu tamamlandı ve kitap bu açıdan sergiyi anlatacak önemli bir eser haline geldi." şeklinde konuştu.

Sanat Tarihçisinden De Destek

Kitap tanıtımına katılan sanat tarihçisi Merve Korkmaz, sergiyi birden fazla kez gezdiğini belirtti. Korkmaz, Ankara'da bu tür sergilerin varlığını değerli bulduğunu ve kitabı okumak için büyük bir heyecan duyduğunu dile getirdi.

Sanatseverler, "Rewind/Roma" sergisini 12 Ocak'a kadar ziyaret edebilirler.

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma"...

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma" sergisi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla CerModern'de yapıldı.

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma"...

Roma'nın zamansız ruhunun desenlere, fotoğraflara ve video notlarına dönüştüğü "Rewind/Roma" sergisi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla CerModern'de yapıldı.

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