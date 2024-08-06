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Çeşme'de Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması

Çeşme açıklarında batan bir bottaki düzensiz göçmenler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:38
Çeşme'de Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması

Çeşme Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Çeşme açıklarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, TCG Alanya adlı geminin 4 Ağustos tarihinde düzensiz göçmen teknesinin tehlikede olduğunu tespit ettiği vurgulandı.

Kurtarma Faaliyetleri Başlatıldı

Bakanlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber vererek kurtarma faaliyetlerine hızla geçildiğini ifade etti. Açıklamada, botun kurtarma esnasında batması sonucu düzensiz göçmenlerin denizde mahsur kaldığı belirtildi.

Göçmenlerin Kurtarılması

Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Botu KB-38, hızla müdahale ederek denizde kalan göçmenleri kurtardı. Bu başarılı operasyon, deniz güvenliği konusunda alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

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