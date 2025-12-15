Şırnak’ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonu — 58 Şüpheli, Yaklaşık 15 Milyon Lira Değerinde

Şırnak’ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonu

Emniyetin 8-14 Aralık 2025 tarihli çalışmaları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ve incelemelerde çeşitli kaçak ve uyuşturucu maddeler ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 63,60 gram esrar, 7,41 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2,69 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 3 adet bong aparatı, 180 bin 600 adet kaçak sigara, 21 bin 800 adet elektronik sigara tütünü, 899 litre kaçak akaryakıt, 12 kilogram kaçak nargile tütünü, 704 adet elektronik sigara, 176 adet kaçak cep telefonu ile 155 şişe kaçak alkol.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Emniyet kaynakları, ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğunu bildirdi.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARINDAN OLAN KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 08–14 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.