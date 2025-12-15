DOLAR
Şırnak’ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonu — 58 Şüpheli, Yaklaşık 15 Milyon Lira Değerinde

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nün 8-14 Aralık 2025 operasyonunda 58 şüpheli işlem gördü; çok sayıda uyuşturucu, kaçak sigara, akaryakıt ve elektronik ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:01
Emniyetin 8-14 Aralık 2025 tarihli çalışmaları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 58 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ve incelemelerde çeşitli kaçak ve uyuşturucu maddeler ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 63,60 gram esrar, 7,41 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2,69 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 3 adet bong aparatı, 180 bin 600 adet kaçak sigara, 21 bin 800 adet elektronik sigara tütünü, 899 litre kaçak akaryakıt, 12 kilogram kaçak nargile tütünü, 704 adet elektronik sigara, 176 adet kaçak cep telefonu ile 155 şişe kaçak alkol.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Emniyet kaynakları, ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğunu bildirdi.

