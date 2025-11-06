Cevdet Yılmaz COP30'te: Türkiye, iklimde güney-kuzey köprüsü olmaya hazır

Cevdet Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğinde güney-kuzey köprüsü olmaya hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim politikalarındaki kararlılığını ve uluslararası iş birliğine verdiği önemi vurguladı.

Belém'de krizlere ve iş birliğine çağrı

Yılmaz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı ve davetleri ile ev sahiplikleri için Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya teşekkür etti. Dünyanın artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve şiddetlenen iklim etkileriyle sınandığına dikkat çekti. Konuşmasında Gazze başta olmak üzere insani krizlerin çözümünün önemine vurgu yaptı ve bu krizlerin sürdürülebilir kalkınma ve küresel adalet açısından hayati olduğunu belirtti.

Yılmaz, küresel iklim mücadelesinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmaktan çıktığını; elde edilen kazanımların tehdit altında olduğunu belirterek, çözümün güçlü uluslararası iş birliğinden geçtiğini söyledi. Konuşmasının bir bölümünde, "uygulama, uygulama, uygulama" ifadeleriyle somut adımların gerekliliğini vurguladı.

Finansal taahhütler ve COP29 anlaşması

Yılmaz, "Bakü’den Belém’e Yol Haritası" çerçevesinde belirlenen COP29 Finans Anlaşması'nın tam ve zamanında uygulanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti ve finansal mekanizmaların hayata geçirilmesine dikkat çekti.

Türkiye'nin hedefleri ve uygulamaları

Türkiye'nin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma iradesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, ülkenin 2053 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine sadık kaldığını söyledi. Yılmaz, kısa ve uzun dönemli iklim stratejileri doğrultusunda ana sektörlerde yeşil dönüşümün kararlılıkla sürdüğünü; bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardıklarını aktardı.

Ayrıca enerji verimliliği, sanayide düşük karbon teknolojileri, döngüsel ekonomi uygulamaları, demiryolu taşımacılığının önceliklendirilmesi, elektrikli araçlara geçiş ve Sıfır Atık Girişimi'nin hem ulusal hem küresel düzeyde yaygınlaştırılması gibi somut adımları paylaştı.

Yılmaz, Türkiye'nin iklim taahhütlerine ilişkin sayısal hedefleri de hatırlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York İklim Zirvesi'nde açıkladığı üzere, ülkenin önceki NDC'de 2030 için hedeflediği 695 milyon ton emisyon miktarının, yeni NDC ile 2035 için 643 milyon tona düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Meclis tarafından kabul edilen ve yasalaşan ülkenin ilk İklim Kanunu sayesinde Emisyon Ticaret Sistemi'nin hayata geçirilmesi, Yeşil Finans Stratejisi'nin uygulanması ve Ulusal Yeşil Taksonomi'nin oluşturulması çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

COP31 adaylığı ve çağrı

Yılmaz, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği adaylığını yineleyerek, ülkenin iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı verme kararlılığını ifade etti. Konuşmasının sonunda, daha müreffeh, dirençli ve yeşil bir dünya inşa etmek amacıyla adil, hakkaniyetli ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde bütün taraflarla iş birliğine devam edileceklerini vurguladı.

"Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazırdır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

