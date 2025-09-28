Cevdet Yılmaz'dan Simav depremi için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremde etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti; AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:39
AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları ivedilikle başlatıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek kurumların hızla harekete geçtiğini duyurdu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız, AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmışlardır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kurumlar AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmalarını ivedilikle başlatmıştır. Yetkililer bölgede durum tespiti ve yardım çalışmalarını sürdürüyor.

