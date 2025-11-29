Cevdet Yılmaz: 'Diyarbakır bir medeniyetler şehri' — Tanıtım Günleri İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.

Etkinlik alanında protokol üyeleri ve vatandaşlarla selamlaşan Yılmaz, stantları gezerek ürünleri inceledi ve bilgi aldı. Ziyareti sırasında kendisine kadayıf tatlısı ve Siirt fıstığı ikram edildi.

Yılmaz'dan birlik ve kültür vurgusu

Programda konuşan Yılmaz, etkinliğin ilgi gördüğünü belirterek, "Diyarbakır bir medeniyetler şehri. Birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Büyük bir mirasa sahip, bu miras sadece Diyarbakır’ın değil tüm ülkemizin mirası" dedi.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bu güzellikleri Diyarbakır’ın dışına da taşıyan bir etkinlik. Tabi ki Diyarbakır’a gitmenin yerini tutmuyor. Ülkemiz çok büyük bir ülke. Çok zengin, çok derin tarihi olan bir ülke. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde bu zenginliği hem milletimiz için hem tüm insanlık için değerlendirmek durumundayız. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde terörsüz Türkiye kavramı da bütün bu çalışmaları çok daha anlamlı kılıyor. Huzur içinde, birlik beraberlik içinde bu farklılıklarımızı, bu zenginliklerimizi çatışma konusu değil, tam aksine bir araya gelme paylaşma konusu olarak görmemiz gerekiyor. Diyarbakır bu kültüre zaten sahip. Bundan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nda 86 milyon olarak doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle birlik beraberlik huzur içinde ama aynı zamanda bütün kimliklere, bütün farklılıklara saygı duyulan demokratik bir ortamda ülkemizi daha güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. Bir takım algı ve çarpıtmalar değil hakikatler üzerinden insanımızı buluşturmamız çok çok kıymetli. Önyargıları bir tarafa bırakarak birbirimizi daha yakından tanımamız, kucaklaşmamız, kardeşliğimizin idrakine varmamız çok çok önemli diye düşünüyorum".

Etkinlik çağrısı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da yaptığı konuşmada, "Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında pazar akşamına kadar gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teşrif etti. Kendilerinin Diyarbakır’a yıllarca çok büyük emekleri oldu. Pazar akşamına kadar Diyarbakır’ı tüm değerleriyle tanıtmaya devam edeceğiz. Şairlerimizle, yazarlarımızla, gastronomimiz, kültürümüzle, yöresel ürünlerimizle tüm hemşerilerimize ve tüm İstanbullulara etkinlik alanına çıkın çıkın gelin diyoruz" dedi.

