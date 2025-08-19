Cevdet Yılmaz Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'nda: Adil ve Kalıcı Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'nda Ukrayna konusunu ele aldı.

Toplantıya Katılım ve Açıklama

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 13 ve 17 Ağustos'taki toplantılardan sonra bugün düzenlenen liderler toplantısına da katıldığını bildirdi. Paylaşımında Türkiye'nin rolüne ilişkin şu değerlendirmeye yer verdi:

Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington'da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Yılmaz, önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabaların yeni bir boyut kazanacağını belirtti ve Türkiye'nin barış çabalarına desteğini yineledi.

