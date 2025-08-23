Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan KKTC'ye 'Bilişim Adası' Vizyonu ve Siyasi İstikrar Mesajı

Yılmaz: "Siyasi istikrarın olduğu ortamda uzun vadeli projeleri yapma imkanı oluyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul edildi. Ziyarette Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'ye her alanda destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, kabulde yaptığı konuşmada Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Tatar öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'in, KKTC'nin bilişim adası olma hedefi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk Telekom tarafından ülkenin kablolu internet altyapısının bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Yılmaz, uygulanan ambargo ve izolasyonlara karşı en etkili cevabın KKTC'yi bilişim adası haline getirmek olduğunu söyleyerek, "Siyasi istikrarın olduğu ortamda uzun vadeli projeleri yapma imkanı oluyor. Siyasi istikrar olmayınca sürekli kesintiler, sürekli farklı anlayışlar..." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dijitalleşmenin sınırları anlamsızlaştırdığını hatırlatarak, dünyanın her türlü bağı teknoloji aracılığıyla güçlendirilebileceğini belirtti. Elektronik ticaret ve yapay zeka çağının önemine dikkat çekti ve KKTC'nin Telekom ile imzaladığı fiber altyapı protokolü'nün bu vizyona büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Sağlık alanında da standartların yükseltileceğini söyleyen Yılmaz, sağlık turizminin altyapısını kurarak bunun sosyal ve ekonomik refaha dönüştürüleceğini aktardı.

Türkiye'nin KKTC'ye desteğine işaret eden Yılmaz, "Türkiye ile KKTC'nin tarihi ve kaderi bir olduğu gibi geleceği ortaktır" dedi ve Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona şu sözlerle destek verdi: "Sizin ortaya koyduğunuz iki devletli vizyonu en güçlü şekilde destekliyoruz." Ayrıca KKTC'nin kalkınması ve sosyal refahının artırılmasına yönelik proje ve uygulamaların, Sayın Başbakan ile imzaladıkları İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması ile hayata geçtiğini belirtti.

Yılmaz, orta ve uzun vadeli projelerin ancak siyasi istikrarla mümkün olacağını yineleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Siyasi istikrar olmayınca sürekli kesintiler, sürekli farklı anlayışlar olduğu zaman ister istemez kısa vadeli işler ön plana çıkıyor. Orta ve uzun vadeli işler ise gereği gibi yürümüyor." Yılmaz, son dönemde KKTC'de oluşan siyasi istikrarın Türkiye ile ortak çalışmaların hızlanmasına katkı sağladığını söyledi.

Son olarak dünya ekonomisindeki sorunlar ve bölgesel gerilimlere değinen Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti: "İnanıyoruz ki kısa bir süre sonra orta ve uzun vadede çok farklı bir perspektif içinde toplumumuzu, iki ülkeyi de (Türkiye-KKTC) çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Yeter ki birliğimiz ve beraberliğimiz olsun. Kardeşliğimiz olsun. fitne ve fesada, dedikoduya prim vermeyelim." Yılmaz, dışarıdan gelen manipülasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

