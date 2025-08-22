Cevdet Yılmaz: "Türkiye Yüzyılı" KKTC'nin de Yüzyılı — Yenierenköy Ziyareti

Cevdet Yılmaz: "Türkiye Yüzyılı" KKTC'nin de Yüzyılı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Bölgesi'ndeki Yenierenköy ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki işbirliğinin derinleştiğini belirterek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ziyaretin ayrıntıları ve eşlik eden isimler

Yılmaz'a ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Yenierenköy'de KKTC'li vatandaşlara hitap eden Yılmaz, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Ekonomik işbirliği ve yatırımlar

Yılmaz, KKTC ile hayata geçirilen en büyük İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında 21 milyar lira değerindeki yıllık bütçenin önceliklere göre kullanıldığını söyledi. "Her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Tarımdan sağlıka, eğitimden sanayiye, teknolojiye destek veriyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, Yenierenköy Dipkarpaz'da Sipahi Gençlik Kampı ve Ziyamet Doğal Ürün Pazarı için toplamda 35 milyon lirayı aşan yatırım yapıldığını, eğitim kurumlarında tadilat ve donanım projelerinin uygulandığını belirtti. Ayrıca Yenierenköy Yaşlı ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi için imzaların tamamlandığını ve kısa sürede temel atılacağını aktardı.

Ulaşım projelerine de değinen Yılmaz, Balalan-Yenierenköy yolunun trafiği rahatlattığını, seyahat süresini yarı yarıya azalttığını; Dipkarpaz-Manastır yolunun büyük bölümünün tamamlandığını, yenileme ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ziyamet, Dipkarpaz, İskele ve Çayırova yollarıyla Karpaz'ın erişilebilirliğinin güçlendirildiğini vurguladı.

Mehmetçik Büyükkonuk'ta otel ve restorasyon tadilatı, plaj düzenlemesi, kültürel projeler ve köy yollarının asfaltlanması için yaklaşık 20 milyon liralık kaynak sağlandığını aktaran Yılmaz, Pamuklu'ya yapılacak yeni sağlık merkezi için 255 milyon liralık kaynağın ayrıldığını ve ihalenin tamamlandığını, yakında temelinin fiilen atılacağını belirtti.

Sosyal destekler ve tarım

Yılmaz, hayvancılığı desteklemek amacıyla verilen arpa hibelerinin bölge ekonomisine katkı sağladığını, Maraş bölgesinde geçen ay açılan Maraş Sağlık Merkezi'nin hizmete girdiğini bildirdi. Maraş Millet Bahçesi için kaynak ayrıldığını, sosyal konut projelerinin hazırlıklarının sürdüğünü; tarımda sera üreticilerine verilen hibelerle Maraş'ta onlarca üreticiye destek sağlandığını ifade etti.

Gelecek vurgusu: Birlik ve dayanışma

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli vizyonun Türkiye tarafından sonuna kadar desteklendiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye Yüzyılı, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılı değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı. Birlikte bu yüzyılda yükseleceğiz."

Yılmaz ayrıca, "Çevremizde nelerin yaşandığını hep birlikte görüyorsunuz. Zor bir dönemdeyiz. Güçlü, birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenerek yol yürüyebileceğimiz bir dönemde değiliz. Birlik olacağız, güçlü olacağız, hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak sizinle kader birliği içindeyiz. Biriz, beraberiz ve geleceği de hep birlikte inşa edeceğiz inşallah." dedi.

Son bölüm: Halkla buluşma

Programın ardından Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile birlikte Yenierenköy sakinleriyle sohbet etti ve soruları yanıtladı.