Cevdet Yılmaz yeni çalışmanın detaylarını verdi! ' Yastık altındaki altın ekonomiye girecek!'

Cevdet Yılmaz: Yastık Altındaki Altınları Ekonomiye Kazandırmak İçin Çalışıyoruz



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, altına olan ilginin hem ziynet hem de tasarruf amaçlı olduğunu ve altın üretimini artırmak için madencilik sektörünü geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Fiziki Altın Teslimatını Kolaylaştırma Çabaları

Bankalara yatırılan altınların ihtiyaç durumunda çekilebilmesi için fiziki altın teslimatını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacağını belirten Yılmaz, bu sayede vatandaşların altınlarını güvenli bir şekilde saklamalarının yanı sıra gerektiğinde çekebilmelerinin önünü açacaklarını ifade etti.

Yastık Altındaki Altın Stoku ve İthalatın Azaltılması

Yılmaz, Türkiye'deki yastık altındaki altın stokunun 4 bin 670 ton olduğunu ve bu stokun yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ayrıca, yapılan düzenlemelerin etkisiyle altın ithalatının ciddi şekilde azaldığını belirtti.

Altına Dayalı Finansal Araçlar ve Devlet Güvencesi





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli finansal araçlarla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını sağladıklarını ifade eden Yılmaz, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç edildiğini ve kişilerin altın hesaplarının 650 bin liraya kadar devlet güvencesi altında olduğunu belirtti. Ayrıca, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ile yastık altında tutulan altınlara getiri sağlandığını ve stopaj vergisinin alınmadığını belirtti.

Altın Üretiminin Artırılması ve Çevresel Duyarlılık

Yılmaz, altın üretimini artırmak için çeşitli çalışmaların sürdüğünü ve yeni keşiflerin yapıldığını ifade etti. Ancak, madencilik çalışmalarının çevresel hassasiyetler ve diğer faktörlerle etkilendiğini söyleyerek, bu süreçte çevre kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.

Altına Dayalı Kur Korumalı Hesap ve İthalata Yönelik Düzenlemeler

Merkez Bankası tarafından sunulan Fiziki Altından Dönüşümlü Kur Korumalı Hesap ile altınların banka hesaplarına aktarılmasını sağlayan bir finansal ürün geliştirdiklerini belirten Yılmaz, ayrıca ithalatı azaltmak amacıyla kota uygulamaları ve ek vergi uygulamalarına başvurduklarını dile getirdi.

Altın Üretimine ve Yatırıma Katkı

Son olarak, altının ekonomiye kazandırılmasının üretime ve yatırıma katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, vatandaşların dövizi evlerinde tutmasının, başka ülkelere sıfır faizli kredi açılması anlamına geldiğini belirterek, altının ekonomik sisteme dahil olmasının önemine değindi.