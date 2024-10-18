Ceyhan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çalılık alanda başlayan yangın tarım arazilerine sıçradı ve itfaiye ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

Yangının Sebebi Belirsiz

Birkent Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çalılık alanda başlayan alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek tarım alanına sıçradı.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

Yangın ihbarının ardından, Adana ve Osmaniye'den gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık üç saatlik yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sonucu yaklaşık 10 dekarlık tarım alanının zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi ve maddi hasar hakkında araştırmalar devam ediyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.