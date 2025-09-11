Charlie Kirk öldürüldü: FBI ve güvenlik güçleri saldırganı arıyor

FBI ve güvenlik güçleri, Utah Valley Üniversitesi'nde öldürülen Charlie Kirk'ün saldırganını arıyor; iki kişi serbest bırakıldı, kampüs 15 Eylül'e kadar kapatıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:23
FBI ve güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

ABD'de Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist ve Başkan Donald Trump'ın destekçisi Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'ndeki etkinlikte öldürülmesine ilişkin soruşturmada, FBI ve güvenlik güçleri failin yakalanması için yoğun çaba harcıyor.

Gözaltılar ve soruşturma

Utah eyaletinden yetkililer, olayın ardından gün içinde iki kişinin gözaltına alındığını ancak bu kişilerin olayla bağlantılı olmadıklarının değerlendirilerek serbest bırakıldıklarını bildirdi. Yetkililer, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi bulma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

FBI, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, Kirk'e silahlı saldırı düzenleyen kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada "tüm kaynakların kullanıldığı" bilgisini paylaştı.

Olayın ayrıntıları

Habere göre, Charlie Kirk çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında açık alanda konuşma yaptığı sırada, nereden geldiği belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Donald Trump, saldırıdan sonra Truth Social hesabından Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Üniversite önlemleri

Utah Valley Üniversitesi, olayın ardından kampüsün 15 Eylül'e kadar kapalı kalacağını açıkladı. Üniversite, çevrim içi eğitim dahil tüm faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi.

Kirk'ün profili ve tepkiler

Charlie Kirk, Turning Point USA'nın kurucusu olarak biliniyor ve özellikle gençler arasında popülerdi. Kirk'ün sosyal medya takipçi sayıları şöyle: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon takipçi.

Kirk, genç seçmenler üzerindeki etkisi ve Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyasına sağladığı katkıyla tanınıyordu. Ayrıca İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyordu.

Olay sonrası Trump, yayımladığı videolu mesajda, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için dua ettiğini belirtti.

Tanık çalışmaları

Güvenlik güçleri, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde bölgedeki kişilerle görüşerek fotoğraflar gösterip söz konusu kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sorduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

