Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan Porsuk ve Kaya Sansarı

Tekirdağ’ın kırsal ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapan, gece saatlerinde besin arayışında olan bir porsuk ile çevik yapısıyla bilinen bir kaya sansarı'nı kaydetti.

Gece görüntüleri ve gözlem

Yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında elde edilen görüntüler, genellikle insanlardan uzak yaşayan bu türlerin bölgede aktif olduğunu ortaya koydu. Kayıtlar, alandaki canlı türlerinin izlenmesi ve korunmasına ilişkin önemli veriler sağladı.

Erim Başkütük yaptığı açıklamada, "Yaban hayatı benim için özel bir alan ve ona saygı duydukça geleceğimizin de daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu kez fotokapanıma gece yarısı besin arayan bir porsuk ve kaya sansarı takıldı" dedi.

Uzman değerlendirmesi

Uzmanlar, porsuk ve kaya sansarı gibi türlerin görüntülenmesinin Tekirdağ’daki doğal yaşamın halen canlı ve çeşitli olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Fotokapan kayıtlarının, bölgedeki koruma çalışmalarına ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

