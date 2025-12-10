DOLAR
Fidan: YPG Unsurları Suriye Yönetiminin Emrine Girmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG unsurlarının Şam yönetimine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı; 2025 Mart mutabakatında ilerleme olmadığını ve İsrail’in yayılmacılığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:15
Konferansta kritik uyarılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" başlıklı konferansta, YPG/SDG yapılarının Suriye'nin istikrarı açısından belirleyici olduğunu söyledi. Fidan, Suriye sahasında birden fazla silahlı yapının bir arada varlığının mümkün olmadığını vurguladı.

"YPG’nin şunu görmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır"

Bakan Fidan, 2025 Mart ayında varılan mutabakata atıfta bulunarak, bu anlaşma çerçevesinde şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Doha Forumu vesilesiyle görüştüğü Esat Şeybani ile temasında da kayda değer bir gelişme olmadığını aktardığını söyledi.

Fidan, sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi gerektiğini, yeni bir çatışma veya karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını ifade etti. Türkiye olarak amacın sulh ve entegrasyon olduğunu, bölgedeki silahlı unsurların Şam yönetimiyle bütünleşmesinin istikrar için şart olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, Suriye'de demokratik, eşit ve özgür bir toplum kurulması gerektiğini; ne federalizm iddiasıyla bölünmeyi ne de bütünlük söylemiyle baskıyı kabul edeceklerini belirtti. Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin milli güvenlik kaygılarını açıkça dile getirdiklerini ve SDG-YPG konusunun Şam yönetimi tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Suriye’deki en büyük tehlike İsrail’in yayılmacılığı

Bakan Fidan, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağının İsrail’in yayılmacılığı olduğunu vurguladı. Netanyahu hükümetinin Gazze’de başlattığı savaşın farklı sahalara taşınmaya çalışıldığını belirten Fidan, İsrail’in güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine inşa etmemesi gerektiğini ifade etti.

