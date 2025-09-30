CHP, 3-5 Ekim'de Bolu Abant'ta Kamp — Özgür Özel Katılacak

CHP Grubu 3-5 Ekim'de Bolu Abant'ta kamp yapacak

CHP Grubu, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla 3-5 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta üç gün sürecek bir kampa girecek.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre kamp, yeni yasama döneminin başlangıcını takiben düzenlenecek ve parti yönetimi ile milletvekilleri arasında kapsamlı değerlendirmelere sahne olacak.

Genel Başkan'ın programı

3 Ekim'de Özgür Özel, Bolu kent meydanında bir miting düzenleyecek. Ardından kampın ikinci günü partisinin milletvekillerine hitap edecek ve kampa katılanlarla doğrudan görüş alışverişinde bulunacak.

Kampın gündemi ve hedefleri

Kampta, partinin yeni yasama döneminde Meclis'te yürütmeyi planladığı çalışmalar ile 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreci ele alınacak.

Ayrıca kasımda düzenlenecek 39. Olağan Kurultay hazırlıkları, yenileme çalışmaları süren parti programı, etkinlik takvimi, dış politika ve ülke gündemi gündemde olacak.

Milletvekilleri, kendi bölgelerindeki çalışmalarını parti yönetimine aktaracak; bir sonraki genel seçime hazırlık kapsamında yapılan saha çalışmaları ve stratejiler üzerinde istişare yapılacak.