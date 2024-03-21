CHP’den İstanbul açıklaması: “Fark açılıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve yerel yönetimlerden sorumlu ismi Göakn Zeybek, seçimlere son 10 gün kala önemli açıklamalarda bulundu. Kendilerine ulaşan verileri değerlendiren Zeybek, başından beri Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da önde olduğunu ifade etti. Son 20 gündür de aradaki farkın giderek açıldığına dikkat çeken Zeybek, “Murat Kurum, aday olduğundan beri Ekrem İmamoğlu’na yaklaşamadı bile” şekliden konuştu.

“Yüzde 5’lik bir farkla kazanırız”

Anket sonuçlarına göre öngörülülerini dile getiren Gökan Zeybek, “Farkın git gide açıldığı görülüyor. Tahmin ediyorum ki Ekrem Bey yüzde 5’lik bir farkla seçimi kazanacak.” Seçimi kazanma ihtimali oldukça düşük olan partilerin de oylarının İmamoğlu’na kaydığını gözlemlediklerini söyleyen Gökan Zeybek, “500 bin oyun üzerinde bir fark bekliyoruz” dedi.

“Bu illerde de kazanmaya çok yakınız”

Gökan Zeybek, İstanbul’un yanı sıra başka illerdeki son durumdan da bahsetti. Zeybek, Bursa, Kırıkkale, Uşak ve Kilis gibi illerde kazanmaya yakın olduklarını, Balıkesir ve Denizli’de ise başa baş giden bir durum olduğunu da belirtti.

Karadeniz il ve ilçelerinden de umutlu olduklarını ifade eden Zeybek, kazanmaya yakın olduklarını düşündükleri il ve ilçeler olduğunu ve Karadeniz Bölgesi’nde önceki seçimlere göre oy oranlarının arttığını vurguladı.