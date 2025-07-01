CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasına Destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, gözaltına alınanların hukuki ve siyasi olarak yanlarında olduklarını vurgulayarak, bu sürecin hukuki bir süreç olmadığını, aksine siyasi bir nitelik taşıdığını söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, beraberindeki CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya, Ümit Özlale ve Yüksel Taşkın ile birlikte gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binasına ziyaret gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yücel, gözaltına alınan bazı isimlerin geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış önemli isimler olduğunu belirtti.

“Sayın Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü ile belediyenin bürokratları davet edilselerdi, ifadelerine kolayca gidebilirlerdi” diyen Yücel, bunun yerine sabaha karşı gerçekleştirilen şafak operasyonlarının doğru olmadığını ifade etti.

Siyasi Nitelikte Bir Süreç

Deniz Yücel, soruşturmada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlar için geliştirdiği konut projelerinin sebep gösterildiğini öne sürdü. Yücel, “Bu şekilde gözaltı uygulamaları ve şafak operasyonları ile insanların itibarsızlaştırılmasına itiraz ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Gözaltındaki kişilerin ailelerine “Merak etmeyin” mesajını ileten Yücel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki ve siyasi olarak onların yanındayız. En kısa sürede bu suçlamalardan aklanarak özgürlüklerine kavuşacaklarına canıgönülden inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Operasyonu Siyasi Tercihle Yürütüldü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise söz konusu operasyonun siyasi bir tercihle yapıldığını ileri sürerek, “Sıradan bir kontrol memurundan genel müdürüne kadar yönetim kurulu üyeleri gözaltında bulunuyor. Bu durum, bu işin siyasi bir tercihle yürütüldüğünü düşündürüyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (sol önde), CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya (sağda), Ümit Özlale (sağ önde) ve Yüksel Taşkın (solda) soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binasına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (ortada), CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (sol önde), CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya (sağda), Ümit Özlale (sağ önde) ve Yüksel Taşkın (solda) soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binasına geldi.