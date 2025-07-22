CHP'den Terörsüz Türkiye İçin TBMM Komisyonuna Yönelik Önemli Açıklama

Deniz Yücel'den kritik açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona katılmak istediklerini açıkladı. Yücel, "CHP, bu komisyonda bulunmayı arzu etmektedir, katkı koymak istemektedir ancak koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına gelmemektedir" dedi.

Eski CHP’li İsimlere Rahmet Diliyoruz

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Mehmet Altan Öymen ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'a rahmet dileyen Yücel, ailelerine başsağlığı diledi.

Hukuk İhlalleri ve Soruşturmalar

Yücel, partileriyle ilgili olarak İstanbul başta olmak üzere yürütülen operasyonlara ve hukuki dayanağı olmayan iddialara dikkat çekti. Yüzlerce arkadaşının cezaevinde tutulduğunu ifade eden Yücel, "Bu nedenle CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na ve soruşturmaya dahil olan iki savcıya Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.

Mehmet Murat Çalık’ın Sağlık Durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna da değinen Yücel, Çalık'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Doğaya İhanet: Zeytin Yasası

Kamuoyunda zeytin yasası olarak bilinen ve Meclis'te kabul edilen düzenlemelerin doğaya ihanet olduğunu savunan Yücel, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

İzmir’deki Yolsuzluk Soruşturması

Bir basın mensubunun İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına dair sorduğu soru üzerine Yücel, "Hukuk dışı yürütülen süreci eleştiriyoruz. Ancak İzmir’de yapılan doğru işleri de takdir etmeyi biliriz. Kimse yargılanmaktan muaf değildir" diye yanıtladı.

Barış ve Demokrasi Vurgusu

TBMM'de kurulacak terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili sürecin CHP açısından nasıl ilerleyeceğine dair bilgi veren Yücel, "Barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz. Ancak sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, CHP'nin alacağı tavır için önemlidir. Süreci hep birlikte yaşayarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.