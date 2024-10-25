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CHP'den TUSAŞ Güvenliği İçin Yasal Düzenleme Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TUSAŞ'ta güvenliğin artırılması için Meclis'te yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:22
CHP'den TUSAŞ Güvenliği İçin Yasal Düzenleme Çağrısı

CHP'den TUSAŞ Güvenliği İçin Yasal Düzenleme Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi) yerleşkesine yapılan terör saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emir, güvenliğin silahlı kuvvetler eliyle sağlanması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Güvenlik Endişeleri Arttı

Saldırının detaylarıyla ilgili bilgiler edindikçe endişelerinin arttığını belirten Emir, teröristlerin Suriye sınırından geçerek Türkiye'ye girmeleri ve içeriye kolayca sızabilmeleri ile ilgili karşılaşılan sorunları eleştirdi. Emir, "Bu kişilerin keşif yapabilmesi ve saldırıyı planlayabilmesi düşündürücü. Sorumluların sesizliği kabul edilemez," şeklinde konuştu.

Geçmişteki Saldırılarla Benzerlik Taşıyor

Emir, TUSAŞ’a yapılan saldırının geçmişteki saldırılarla benzerlik taşıdığına dikkat çekerek, "Birebir aynı şekilde planlanmış saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilemek ve yaşanan ihmalleri aydınlatmak şart," dedi.

Çalışmaların Destekleneceğini Vurguladı

Mecliste güvenliğin artırılması için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Emir, "Mecliste bu çalışmalara gerekli katkıyı vermeye de hazırız," ifadelerini kullandı.

Teröre Karşı Miting Düzenlenecek

CHP, 27 Ekim Pazar günü İstanbul'da "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi düzenleyecek. Emir, mitingin kadınlar, gençler, çocuklar ve mühendisler için önemli bir yaşam hakkı savunusu olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Kutlanacak

Emir, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını ve 29 Ekim'de Anıtkabir'e yürüyeceklerini belirtti. "Son terör saldırısı, Cumhuriyetimizi hedef almıştır. Hepimizin görevi buna karşı çıkmaktır," dedi.

Depremzedelerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Emir, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hala büyük sorunların yaşandığına, depremzedelerin geçici barınmalarda yaşamaya devam ettiğine dikkat çekti. Olay sonrası toplanan bağışların nerede olduğunu sorgulayarak, bu süreçte şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti.

Asgari Ücret Konusunda Uyarılarda Bulundu

Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması için mücadele edeceklerini vurgulayan Emir, "Ocakta verilen zam, kısa sürede eridi. Biz bu mücadelemizi alanlarda sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

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