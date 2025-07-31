CHP'den Tutuklu Belediye Başkanları İçin Sağlık Hizmeti Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu belediye başkanlarının sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, “Tutukluluğun bir ceza olarak uygulamasından vazgeçilmeli” dedi.

Cezaevlerinde sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Şahbaz, “Uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahpusların nitelikli, eşit ve zamanında sağlık hizmetine ulaşımını garanti altına almaktadır” ifadelerini kullandı.

Şahbaz, tutuklu belediye başkanlarının yanı sıra, “hukuksuz şekilde tutuklanan arkadaşlarımız” için de serbest bırakılmaları gerektiğinin altını çizerek, “Hasta olan tüm tutuklu ve mahkumlar eşit, nitelikli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşabilmelidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.