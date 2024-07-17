CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Tanju Özcan disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kınama" cezası ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu. Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz Yücel, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay ile Çeşme'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas'a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Bu trajik olayların ülkeyi derinden etkilediğini belirten Yücel, yaşanan acıların takipçisi olacaklarını ifade etti.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE ATATÜRKÇÜ DURUŞ

Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminde devletin silahlarının vatandaşa doğrultulduğunu, ancak bu girişimin milletin, TSK'nın ve emniyet teşkilatının Atatürkçü ve vatansever mensupları ile siyasilerin kararlı duruşu sayesinde başarısızlığa uğradığını anlattı. Bu süreçte milletin ve devletin birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

SÜLEYMAN KARADENİZ'E ELEŞTİRİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü gerekçesiyle Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'i eleştiren Yücel, devletin silahlı gücünü temsil eden bir kişinin, siyasi parti liderinin elini öpmesinin makamın ağırlığını ve ciddiyetini kavrayamadığını gösterdiğini belirtti. Yücel, bu durumun büyük bir talihsizlik olduğunu ifade etti.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU'NA TEPKİ

Yücel, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun öğretmenlik unvanını gasbettiğini ve mesleği itibarsızlaştırdığını öne sürdü. CHP olarak Meclis gündeminde bulunan teklife sonuna kadar direneceklerini vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla "Eğitim Maratonu" başlatacaklarını anımsatan Yücel, bu maratonun okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede partilerinin eğitim alanındaki tutumunu belirleyeceğini söyledi.

SOYADI DÜZENLEMESİNE ELEŞTİRİ

Deniz Yücel, 9. Yargı Paketindeki soyadı düzenlemesini eleştirerek, kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasının aile birliğine nasıl bir zarar verebileceğinin makul bir açıklaması olmadığını belirtti. Yücel, bu düzenlemenin kadını birey olarak görmeyen bir anlayışın ürünü olduğunu ifade etti.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK ÖTANAZİ UYGULAMASINA KARŞI ÇIKTI

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle belediyelere ötenazi yapma yetkisi verilmesini eleştiren Yücel, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkının kutsal ve dokunulmaz olduğunu belirtti. CHP'li belediyelerin ötenazi uygulamasını kabul etmeyeceğini ve bu yasa teklifine karşı çıkacaklarını vurguladı. Yücel, "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" sloganıyla sokak hayvanlarının esarete ve ölüme mahkum edilmesine karşı duracaklarını söyledi.

EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM ELEŞTİRİSİ

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştiren Yücel, bu zammın emeklilere reva görülen bir haksızlık olduğunu ifade etti. Yücel, emeklilere yapılan bu 2 bin 500 liralık zammı insafsızlık ve vicdansızlık olarak nitelendirdi.

TANJU ÖZCAN'IN DİSİPLİNE SEVKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edilip edilmediği sorulan Yücel, MYK'nin oy birliği ile aldığı kararla Özcan'ın "kınama" cezası ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yücel, Özcan'ın eleştirilerinin parti disiplinine uymadığını ve bu nedenle disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.