CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer: “İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı istifaya davet ediyorum”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Taksim, 1 Mayıs alanı değil” ifadelerine tepkiler gelmeye devame diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer, Ali Yerlikaya’nın 1 Mayıs hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek İçişleri Bakanı’nı istifaya çağırdı. Taşçıer, “Ülkenin İçişleri Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama büyük bir acziyet göstergesidir. Bakan, ‘1 Mayıs Taksim’de kutlanırsa güvenliği sağlayamayız’ açıklaması yaptı. Ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakan, kameralar önünde böyle bir açıklama yapıyorsa, o koltukta boşa oturuyor demektir. Gereğini yapıp istifasını vermeli” ifadelerini kullandı.

Taşçıer, 2010’dan 2012’ye kadar Taksim’de yapılan kutlamaları hatırlatarak “O dönemde güvenlik sağlanabiliyorken bugün mü sağlanamıyor. O zamanlarda Taksim, İstanbul’un göbeği değil miydi? Trafik yok muydu o zaman? Şimdi aldığını kararla siz Taksim’i cezaevine çevirince İstanbul kitlenmeyecek mi? Bunlar akıl dışı bahanelerdir” şeklinde konuştu.

AYM kararının yok sayılmış olduğunu bir kez daha vurgulayan CHPli Taşçıer, “Gündeminde anayasa değişikliği olan iktidar, Anayasa’ya uymamakta diretiyor. Demek ki 31 Mart’ta sandıktaki mesajı hala almamışlar. Biz buradan tekrarlıyoruz: 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır” dedi.