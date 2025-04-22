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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

Yankı Bağcıoğlu, Düzce'deki ziyaretleri ile şehit aileleri ve gazilere vefasını gösterdi ve erken seçim talebi için imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Düzce'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Düzce'de önemli ziyarette bulundu. İlk olarak CHP İl Başkanlığına giden Bağcıoğlu, burada partililerle bir araya gelerek genel gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa

Bağcıoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından, yeni yönetimle birlikte il ve ilçelerde öncelikle şehit aileleri, gazi dernekleri ve emekli asker derneklerinin ziyaret edildiğini ifade etti.

“Atatürk'ün dediği gibi aziz şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz, gazilerimiz de yaşayan anıtlardır. Amacımız, onlara Türk milletinin vefa duygularını göstermek ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler yapabileceğimizi belirlemektir.” diyen Bağcıoğlu, ziyaretlerin amacını şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını dinlemek ve onların yanında olmak olarak belirtti.

Terörsüz Türkiye Hedefinde Şeffaflık

Bağcıoğlu, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik açıklamalarda bulunarak, Genel Başkanlarının bu konuyla ilgili çeşitli kriterler belirttiğini ve sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, “Şehit aileleri ve gazilerimizin yüzlerine bakılamayacak hiçbir sürecin içinde olmayacağını” açıkça belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin duygu ve düşüncelerinin önemli olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, bu kesimin sorunlarını dile getirdiklerini ve demokratik haklarını kullandıklarını bildirdi.

Herkesi İmza Kampanyasına Davet Etti

Bağcıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına herkesin destek vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamalarının ardından Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce şubelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (sağda), Düzce'de partisinin il başkanlığını ziyaret...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (sağda), Düzce'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (sağda), Düzce'de partisinin il başkanlığını ziyaret...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu (sağda), Düzce'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

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