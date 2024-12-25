CHP Genel Başkanı Özel'den Asgari Ücret Açıklaması: 30 Bin Lira Altında Yokuz

CHP Genel Başkanı Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekerek, "Cumartesi günü sivil toplum örgütlerinin düzenleyeceği mitingde yer alacağız. 30 bin liranın altında asgari ücrette yokuz" dedi.

Asgari Ücret ve Enflasyon Üzerine Değerlendirmeler

Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, yeni yıl için geçerli olacak asgari ücret hakkında önemli veriler paylaştı. TÜİK'in yıllık enflasyon oranını %50 olarak açıkladığını belirten Özel, "TÜİK'in asgari ücret konuşulurken sunduğu enflasyon hesabını kabul etmiyorum. Asgari ücretlinin gerçek enflasyonu geçen yıl %80" ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye'deki çalışanların %56'sının asgari ücret aldığını vurgulayarak, bu durumun Almanya ile kıyaslandığında ne denli ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Geçmişten Günümüze Asgari Ücret Verileri

Asgari ücrete ilişkin geçmiş dönem verilerini paylaşan Özel, "2002 yılında asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Ocak 2024'te bu rakam 17 bin lira ile 5 çeyrek altına düşecek. Bugün verilen 22 bin lira ise sadece 4 buçuk çeyrek altına eşdeğer" şeklinde konuştu.

Özel, asgari ücret meselesine tahammüllü yaklaşamayacaklarını ifade ederek, Cumartesi günü Tandoğan'da gerçekleşecek mitinge tüm asgari ücretlileri ve emeklileri davet etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın Yanıtı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Özel'e ziyareti için teşekkür ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almayacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özel, TÜRK-İŞ ziyaretinin öncesinde Yenişehir Pazarı'na giderek esnafla bir araya geldi ve pazar tezgahlarını gezdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, basın açıklaması yaptı.