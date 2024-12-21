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CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti

Özgür Özel, Fas'taki toplantıda göç krizi ve demokrasi konularında önemli mesajlar verdi, Türkiye'nin dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:31
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Fas'ta Kritik Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda önemli konuşmalara imza attı. Toplantıda, Türkiye'nin göç sorununu çözme çabaları üzerinde durarak, göç yükünün adaletli bir şekilde paylaşılmasının hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Özel, konuşmasında, “Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken, göç yükünü adaletli şekilde paylaşacak dayanışma içinde olunması, temel beklentimiz ve çağrımızdır.” ifadelerine yer verdi.

Teröre Karşı Ortak Duruş

Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleşen Noel pazarına yapılan terör saldırısına ilişkin başsağlığı mesajıyla konuşmasına devam eden Özel, terörün her türlü biçimini lanetlediklerini belirtti. “Terörün her türünden çok çekmiş olan ve çekmekte olan bir ülkenin yurttaşı ve bir siyasi partinin lideri olarak, kimden, nereden, ne amaçla, ne boyutta gelirse gelsin, terörü lanetliyorum.” dedi.

Demokrasi Üzerindeki Tehditler

Özel, dünya genelinde sağ popülizmin ve otoriter siyasi anlayışların güçlenmesine dikkat çekerek, bu durumun demokrasinin temel ilkelerine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. “Bu gidişat demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına meydan okumaktadır.” diyerek, toplumsal kutuplaşmanın arttığını vurguladı.

Göç Krizine Çözüm Arayışı

Yapılan açıklamalarda, dünyadaki göçün büyük bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Özel, radikal sağın bu durumu kötüye kullandığını belirterek, “Göçmenleri ekonomik sorunların ve toplumsal gerilimlerin başlıca sebebi olarak gösteren radikal sağ politikalar, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığını körüklemektedir.” şeklinde konuştu.

Orta Doğu'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, bölgede meydana gelen insanlık dramına acilen son verilmesi gerektiğini vurguladı ve sosyal demokrat partilerin birleşim içinde kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul'da Bir Sonraki Toplantı

Özel, konuşmasının son bölümünde, bir sonraki Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirtirken, orada güçlü bir İstanbul deklarasyonunu ilan etme hedefinde olduklarını açıkladı.

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