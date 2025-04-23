CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da Birinci Meclis önünde konuştu

Özgür Özel, 23 Nisan Kutlamalarında Birinci Meclis'te Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı. Özel, etkinlik öncesinde Birinci Meclis önünde gerçekleştirilen konuşmasında, Türkiye'nin demokratik değerlerine ve Meclis'in önemine vurgu yaptı.

Ankara Valiliği'nin Yürüyüş Engeline Tepki

Özel, Ankara Valiliği tarafından yürüyüşe dair getirilen engellemeleri eleştirerek, "Her 23 Nisan'da olduğu gibi bu Meclis'i kuran parti olarak kurucumuza doğru yürüyerek sesimizi duyuracağız" dedi. Valiliğin yasaklama kararını dillendiren Özel, "Valinin suçu yok, ama bu talimatı verenlerin de doğru karar almadıklarını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Ayırmadan Selamlar Gönderdi

Özel, 23 Nisan'ı kutlarken, "Bugün 23 Nisan… Ulusal Egemenlik Bayramınız kutlu olsun!" diyerek herkese seslendi. Aynı zamanda, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası geçmiş olsun dileklerini de iletti.

İstanbul'daki Duruma Dikkat Çekti

23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depreme atıfta bulunan Özel, "Geçmiş olsun dileklerimizi buradan İstanbul'a gönderiyoruz. Ama İstanbul'un afet koordinasyonunda gerekli olan liderliğin eksik olduğunu da belirtmek zorundayız" dedi.

Özgür Özel, "Burada bizi durdurmak isteyenlere, engel olmak isteyenlere karşı milletin gücünü bir kez daha göstereceğiz" diyerek, partilileri ve vatandaşları Anıtkabir'e yürümeye davet etti. Konuşmasının ardından Özel, CHP’liler ve vatandaşlarla birlikte Anıtkabir'e yürüyüşe geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüş öncesinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüş öncesinde konuştu.