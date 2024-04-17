CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki: "Barışın sözcüsü olmaya devam edeceğiz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarına karşı tepkiler yükseliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamayla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının sürdüğü bir dönemde Özel, ateşkes sağlanmadan gerilimin dinmeyeceğini ve tehdidin tüm dünyada hissedilmeye devam edeceğini belirtti. "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinden hareketle, barışın sözcüsü, haklının ve mazlumun savunucusu olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Özel'in açıklaması şu şekilde oldu: "Gazze’de ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek, tehdit tüm dünyada hissedilmeye devam edecektir. Biz ülkemizin kurucusunun 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünden hareketle, barışın sözcüsü, haklının ve mazlumun savunucusu olmaya devam edeceğiz."



