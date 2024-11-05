CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyabetli Çocukların Sorunlarını Gündeme Getirdi

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tip 1 diyabet hastası çocukların şeker ölçüm cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını belirtti. "İdillerin, Mehmetlerin parmakları hala delinmeye devam ediyor. Sayın Bakan, bu evlatlar sözünüzü tutmanızı bekliyor," dedi.

Bülent Ecevit’i Andı

Özel, konuşmasına CHP'nin merhum Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'i anarak başladı ve onun sosyal demokrasi için önemli bir isim olduğunu vurguladı. Ecevit'in toplumu kucaklama yeteneği üzerine bilgiler verdi.

Diyabetli Çocukların Durumu

Özgür Özel, diyabetli çocuklar için insülin iğneleri masraflarının karşılandığını, ancak sensörlü şeker ölçüm cihazlarının ödenmediğini yineledi. Bu cihazların kullanımının yaygınlaşmasını ve Türkiye'de de desteklenmesini istedi.

Yetim İlaç Sorunu

CHP lideri, parti grup toplantısında kas hastalığı olan çocukların da yetim ilaç sorunları yaşadığını belirterek, bu ilaçların Türkiye'de devlet tarafından ödenmediğini vurguladı. "Nadir hastalıklarla mücadele edenler perişanlık çekiyor," dedi.

Parti Çalışmaları ve Seçim Hazırlıkları

Özel, partisinin Esenyurt'taki çalışmaları ve yaptıkları anketler hakkında bilgi vererek, parti içindeki birlik ve beraberliğin seçimlerde önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Devlet Bahçeli’nin Gündemi

CHP lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısındaki ifadelerini eleştirdi. "Bahçeli, Türkiye'nin ayrımcılığı hakkında konuşuyor. Eşitlik olmadığını, Kürtlerin ayrımcılığa uğradığını belirtiyorum," dedi. Bahçeli’nin söylemlerinin arka planda başka projeler içerdiğini savundu.