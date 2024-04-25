CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde masaya yatırılacak konular belli oldu

Türkiye'de son dönemde siyasi atmosferde yaşanan yumuşama, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin önünü açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek olan görüşme için masaya yatırılacak konular da belirlendi.



Görüşme için netleşen tarih öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkanları, il başkanları ve kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmelerin ardından, Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan CHP'li kurmaylar, masada ele alınacak başlıkları paylaştılar.

Yeni Anayasa, ekonomi ve emekliler konusu gibi önemli maddelerin görüşme gündeminde yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AİHM kararları ve atanamayan öğretmenler gibi konuları da gündeme getireceği ifade ediliyor.

Görüşmenin masasında olacak ana maddeler şu şekilde sıralanıyor:

1. Filistin konusu

2. Ekonomi

3. Emekliler konusu

4. Yeni Anayasa

5. Atanamayan öğretmenler

6. Can Atalay ve AİHM kararları

7. Dış politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede ele alarak çözüm yolları üzerinde fikir alışverişi yapması bekleniyor.