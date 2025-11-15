CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Lefkoşa'da Ziyaret Etti

Özgür Özel, KKTC'nin 42'nci kuruluş yılı kutlamaları için Lefkoşa'da Tufan Erhürman'ı ziyaret edip 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:42
42'nci kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle bulunduğu başkent Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin kabulde Tufan Erhürman yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ise Kıbrıs Türk halkı'nın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutladı ve Erhürman'ı geçtiğimiz ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle bir kez daha tebrik etti.

Görüşme sırasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Özel ve beraberindeki heyetin resmi temasları, KKTC'deki programı kapsamında devam ediyor.

