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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Başkanı Özgür Özel, sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 01:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Polat'ın tahliyesinin ardından evinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'de ortak bir vicdanın harekete geçtiğini belirtti.

Polat'ın kapalı alanlarda durma noktasında bir rahatsızlığı olduğunu ve hipertansiyonu bulunduğunu ifade eden Özel, "Cezaevine girdiğinde tansiyonu yükseldi. Doktorların vermiş olduğu karar son derece yerinde. Bugün de ev hapsine döndü. Ancak bu bir ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın eve hapsedilmesini doğru bulmuyoruz. İşlerinin başına dönmesini ve tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz," dedi.

Özel, Polat'ın kendi ilaçları ve doktoruyla, ailesinin yanında daha hızlı bir şekilde iyileşeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.

Özgür Özel, sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını cezaevinde ziyaret edeceğini bildirdi. Ziyarette Özel'e, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutukluyken sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Özel, Polat'ın tahliyesi sonrası konutuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutukluyken sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Özel, Polat'ın tahliyesi sonrası konutuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

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