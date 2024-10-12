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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Zeytin Şenliği'nde

Özgür Özel, Manisa'da zeytin hasadı yaptı ve çevre mücadelesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Zeytin Şenliği'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Zeytin Şenliği'ne Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki Yırca Mahallesi'nde düzenlenen zeytin şenliğine katıldı ve zeytin hasadı gerçekleştirdi. Şenlikte yaptığı konuşmada, 10 yıl önce termik santral inşaatı yüzünden kesilen zeytin ağaçlarına duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yerlerine dikilen yeni ağaçlardan ilk zeytinleri hasat ettiklerini ifade etti.

“Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Özel, geçmişte zeytin ağaçlarının kesilmesine neden olan olayların ardından mücadele edenlerin kazandığını vurgulayarak, "Bundan sonra hep birlikte mücadele ederek başaracağız. Türkiye'de iktidar olacağız." dedi.

Soma'da geçmişte yaşanan felaketlere dikkat çekerek, "Kazandı görünenlerin kaybedeceğini, köylülerin, çevrecilerin kazanacağını hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sokak Hayvanları Sorunu

Dün Gebze'deki bir hayvan barınağında öldürülen 50'ye yakın hayvana değinen Özel, bu konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sahipsiz hayvanların sorununu sınıfsal bir mesele olarak tanımlayan Özel, "Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var. Bu sorunu akılcı mücadele ile çözmeliyiz." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayisi Üzerine Eleştiriler

Özel, ayrıca Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'ne de eleştiride bulunarak, "İhtiyaç duyulduğunda her birimiz o ordunun neferiyiz. Ancak mevcut iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ekonomik sorunların arttığını" ifade etti.

Şenlikte stantları ziyaret eden Özel, Yırcalı kadınlarla birlikte zeytin fidanı dikerek hasat yaptı. Daha sonra, Manisa Valiliği'ndeki Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret eden Özel, Özkan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve görevinde başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Manisa'nın Soma ilçesinde zeytin şenliğine katıldı, zeytin hasadı yaptı. Şenliğe Soma Belediye Başkanı Sercan Okur (solda), CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen (sol 2), Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (sağda) ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek (ortada) de katıldı.

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