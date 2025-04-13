CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Millet, Sandık İstiyor!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun mitinginde yaptığı konuşmada, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor.” ifadelerini kullandı. Parti tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mottosuyla miting yapılması, Samsun'un bu başlangıç için uygun olduğunu vurguladı.

Özel, “Bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var.” diyerek, güçlerini milletten aldıklarını ve seçim istemediklerini belirtti. “Artık millet, başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan ve sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet demokratlar, seçim istiyor,” dedi.

İstanbul seçimlerine de değinen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun demokratik bir biçimde kazandığını hatırlatarak, “Devlet geleneğimizin özü adalettir. Adaleti çekerseniz geriye sadece bir çete kalır.” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu iktidardan kurtarma hedefinde olduklarını vurguladı.

Özel, güçlü bir parlamento ve güçlendirilmiş parlamenter sistem kurma hedefini yineleyerek, “Ekrem Başkanımızla birlikte, milletin önünde eğilen bir sistem kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Özel, “Başlattığımız imza kampanyasında 10 milyon imzanın aşıldığını” ekledi. Bu kampanyanın, özgürlük ve erken seçim talebiyle yürütüldüğünü belirtti.

Özel, bütün partilerin otokrasi istemeyen bir mücadelede birleşmesi gerektiğini vurgulayarak “Omuz omuza olacağız, hep birlikte kazanacağız.” şeklinde sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.