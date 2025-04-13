DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.206.962,41 1,01%

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Millet, Sandık İstiyor!'

Özgür Özel, Samsun mitinginde erken seçim vurgusu yaptı ve milletin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Millet, Sandık İstiyor!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun mitinginde yaptığı konuşmada, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Millet erken seçimin ilk adımını yine Samsun'dan atıyor. Millet sandık istiyor.” ifadelerini kullandı. Parti tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mottosuyla miting yapılması, Samsun'un bu başlangıç için uygun olduğunu vurguladı.

Özel, “Bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var.” diyerek, güçlerini milletten aldıklarını ve seçim istemediklerini belirtti. “Artık millet, başında emekliyi aç bırakan, asgari ücretliyi süründüren, gençleri işsiz bırakan ve sandıktan korkan bir otokrat istemiyor. Millet demokratlar, seçim istiyor,” dedi.

İstanbul seçimlerine de değinen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun demokratik bir biçimde kazandığını hatırlatarak, “Devlet geleneğimizin özü adalettir. Adaleti çekerseniz geriye sadece bir çete kalır.” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu iktidardan kurtarma hedefinde olduklarını vurguladı.

Özel, güçlü bir parlamento ve güçlendirilmiş parlamenter sistem kurma hedefini yineleyerek, “Ekrem Başkanımızla birlikte, milletin önünde eğilen bir sistem kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Özel, “Başlattığımız imza kampanyasında 10 milyon imzanın aşıldığını” ekledi. Bu kampanyanın, özgürlük ve erken seçim talebiyle yürütüldüğünü belirtti.

Özel, bütün partilerin otokrasi istemeyen bir mücadelede birleşmesi gerektiğini vurgulayarak “Omuz omuza olacağız, hep birlikte kazanacağız.” şeklinde sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Coşkulu 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği Düzenlendi
2
Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
3
Üsküdar'da Komşusu Tarafından Bıçaklanan Kenan Hamarat Ebedi İstirahatine Uğurlandı
4
İsrail Saldırısı Gazze'de 6 Çocuğu Hayattan Kopardı
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
İtalya'da On Binlerce Kişi AB'nin Yeniden Silahlanma Planını Protesto Etti
7
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık