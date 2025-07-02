CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki Mitingde Terör ve Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu Yaptı

Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının arka planda olduğu bir ortamda, partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı. Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen mitingde, Özel dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Nazım Hikmet ile Başladı

Özel, konuşmasına ünlü şair Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" adlı şiirini okuyarak başladı. 100 gün önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeniden bir araya geldiklerini belirten Özel, buraya miting yapmak değil, etkin bir mücadeleye katılmak için geldiklerini ifade etti.

Adalet ve Birlik Mesajı

Özel, konuşmasında Saraçhane'nin İstanbul'daki tüm demokratların buluşma noktası olduğunu vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı eski günlere atıfta bulunarak hukukun neden farklı işlediğini sorguladı: "İmamoğlu halihazırda bu belediyenin seçilmiş başkanıdır. Ancak ismi billboardlardan kaldırılmaya çalışılıyor."

İzmir'e Yapılan Operasyona Dikkat Çekti

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinerek, "Bu hukuksuzluklar adaleti lekeliyor. Nerede olursa olsun, mücadelemiz devam edecek" dedi.

Doğal Gaz Zamları ve Ekonomi

Ayrıca, doğal gaz fiyatlarına yapılan son zamları eleştiren Özel, fatura artışları hakkında somut bir örnek verdi: "Geçen ay 2 bin lira gelen doğal gaz faturası bu ay 2 bin 500 lira gelecek."

Terörsüz Bir Türkiye İçin Mücadele

Özel, CHP'nin hedefinin terörsüz ve demokratik bir Türkiye olduğunu belirterek, "Bu ülkenin parası teröre değil, hizmete, emekçiye gitmeli" dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, adalet çağrısında bulundu.

Çıkan Çatışma ve Mitingin Ardından

Mitingin ardından, gruptan bir kesim Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti. Burada bazı kişiler polis ekiplerine şişe atarak gerginlik yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik grubun dağılmasını istemek için müdahale etti. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

CHP Kadın Kolları'ndan Dikkat Çeken Yürüyüş

Öte yandan, CHP Kadın Kolları üyeleri miting öncesi Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve diğer partili kadınlar, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak, Saraçhane'deki İBB binası önünde etkinliklerini sona erdirdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı. Özel, Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden mitinge katılanlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"ne katıldı. Özel, Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden mitinge katılanlara hitap etti.