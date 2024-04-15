CHP, Hatay seçimleri için YSK'ya tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da gerçekleştirilen büyükşehir ve İskenderun ilçesi seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya başvurdu. YSK binasına giderek dilekçelerini teslim eden Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener'le de görüşerek durumu paylaştı. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvurularının tarihi boyunca yapılmış en kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusu olduğunu belirtti.

Özel, sözlerine İstanbul seçimlerine atıfta bulunarak devam etti ve İstanbul seçimlerinin iptal gerekçelerine dikkat çekti. Hatay'daki seçimde emniyet görevlileri ve zabıtaların kanuna aykırı olarak görevlendirildiğini, hatta bazı kısıtlı seçmenlerin dahi oy kullandığını iddia etti. Bu durumu tam kanunsuzluk olarak nitelendiren Özel, olayın üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP lideri, yaşanan bu tam kanunsuzluğa sessiz kalanların gelecek nesillere doğru bir miras bırakmayacağını belirterek, YSK'nın gereken adımları atması çağrısında bulundu.