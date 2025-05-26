CHP İBB'nin Soruşturmalarını Eleştirdi ve Asgari Ücret Açıklaması Yaptı

CHP Sözcüsü Yücel, MYK Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İBB ve Yolsuzluk Soruşturmaları Üzerine Değerlendirmeler

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan gözaltı kararlarını eleştirerek, dosya içeriğinin “boş olduğunu” belirtti. Yücel, “Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarında İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının kullanılmasının yasaklandığını” söyledi.

Yücel, İstanbul Başsavcısının bu tür bir talimat verme yetkisi olmadığını vurgulayarak, “Masumiyet karinesini ihlal eden bu hukuksuz kararına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvuruda bulunacağız.” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret ve Ara Zam Çalışmaları

CHP’nin işçi ve işveren örgütlerine yapacağı ziyaretler konusunda bilgi veren Yücel, “Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ara zam konusunu masaya yatıracağız ve çalışmaları en kısa süre içinde tamamlayacağız.” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’in bu hafta içerisinde TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK’i ziyaret edeceğini açıklayan Yücel, “Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğimizi açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma Programı Olmayacak

Gazetecilerin Kurban Bayramı’nda bayramlaşma programı yapıp yapmayacakları sorusunu yanıtlayan Yücel, “Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir programımız olmayacak.” şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.