CHP, İstanbul İl Yönetimi'nin Görevden Uzaklaştırılmasına İtiraz Etti

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sonrası mahkeme kararı tartışılıyor

CHP, bir delegenin başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen; CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulunun atanmasına ilişkin karara itiraz ettiğini duyurdu.

Partinin açıklamasına göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün sunulan itiraz dilekçesinde söz konusu kararın Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu öne sürülerek tedbirin kaldırılması talep edildi.

Dilekçede, siyasi parti kongrelerindeki seçimlere yönelik itirazların yalnızca seçim kurullarında yapılabileceği, mahkemenin bu alanda görevsiz olmasına rağmen parti organlarını görevden alıp geçici kurul atadığı ifade edildi.

"Mahkemenin verdiği karar, açıkça hukuka aykırıdır. Ülkenin birinci partisinin bir kongresi iptal edilmiş ancak hangi somut delille bu kararların verildiği ortaya konmamıştır. İrade fesadı iddiası delillendirilememiştir. Hiçbir delegenin istemi dışında oy kullandığına ilişkin tespit bulunmamaktadır."

Dilekçede ayrıca kararın yalnızca CHP'ye değil Türkiye'deki demokratik düzene yönelik olduğu savunularak şu iddialar yer aldı:

"Seçim yargısından alınamayacak karar, adliye mahkemesinden alınmaya çalışılmıştır. Daha önce açılan 9 davada reddedilen talepler, 10'uncu dava üzerinden tedbir kararıyla kabul edilmiştir. Böylece Anayasa'nın 67. ve 68. maddeleri baypas edilmiştir. Karar, kimin partiyi yöneteceğine hükmetmektedir. Seçilmiş yöneticiler yerine mahkemece belirlenmiş kişilerin yıllarca partiyi yönetmesi olasılığı doğmuştur. Bu durum, siyasi partilerin kendi iradesiyle yönetilmesi ilkesine aykırıdır. Eğer bu karar emsal alınırsa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin dahi adliye mahkemeleri tarafından iptal edilmesi gündeme gelebilir. 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararı, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu kadar, akla ve mantığa da aykırıdır. Bu karar, yok hükmündedir. CHP, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olarak yargı eliyle tasfiye edilemez."

CHP, itiraz dilekçesiyle tedbirin kaldırılmasını ve mahkemenin yetkisizlik ilkesine uygun karar almasını talep ettiğini bildirdi.