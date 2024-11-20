CHP’li Başarır'dan İçişleri Bakanı'na Sert Tepki

CHP'li Başarır'dan İçişleri Bakanına Sert Yenilgi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyondaki girişi sırasında CHP milletvekillerince karşılanmasının ardından, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin," dedi.

Olaylara Dair Yorumlar

Meclis'teki basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü toplantıda yaşanan olumsuz durumları ele alan Başarır, Yerlikaya'nın kapıda bir soru sormak istediklerini ancak engellendiğini belirtti. Başarır, "Sorumuz net; 'Siz 10 gün boyunca milletvekillerini Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız. Şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin" diyerek konuya açıklık getirdi.

Başarır, Bakan Yerlikaya’nın bir muhabirin kamerasına tokat attığını belirterek, "Bakan başını önüne eğdi. Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin," ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı'na Sorular

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yaşananlara ilişkin basın toplantısı yaptığına değinen Başarır, "Sayın Numan Kurtulmuş, senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın?" diyerek eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in özür beklediği belirtilmesi üzerine ise Başarır, "Kamerayı ve bizi ittiren, orayı yarmaya çalışan Bakan. Burada özür dileyecek olan AK Parti grubu ve bu Bakandır. Meclisten, bizlerden özür dilemelidir," diyerek net bir duruş sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.