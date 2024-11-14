DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,32 0,01%
ALTIN
2.819,1 0,85%
BITCOIN
3.129.839,22 -1,13%

CHP'li Emir'den SGK'ya Glikoz Sensörü ve İnsülin Pompası Ödemeleri İçin Çağrı

CHP'li Murat Emir, diyabet hastası çocuklar için SGK'dan glikoz sensörü ve insülin pompası ödemelerini talep etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:21
CHP'li Emir'den SGK'ya Glikoz Sensörü ve İnsülin Pompası Ödemeleri İçin Çağrı

CHP'li Emir'den Önemli Çağrı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, diyabet hastası çocukların tedavisinde kullanılan glikoz sensörleri ve insülin pompalarının ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için acil çağrıda bulundu.

Dünya Diyabet Günü'nde Farkındalık

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu vurguladı. Şeker hastalığının hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti. Emir, tip 1 diyabetin teşhis edilmemesi ve kan şekeri dengesizliği durumunda, çocukların orta yaşlarda gözlerinde, kalplerinde ve böbreklerinde ciddi hasarlar yaşayabileceğine dikkat çekti.

Çağdaş Tedavi Yöntemleri Eksik

Çocukların her gün sık sık şeker ölçümleri yaptığını ifade eden Emir, bu ölçümlerin acı verici ve çağdaş tıpla uyumlu olmadığını dile getirdi. Emir, "Oysa kan şekerini anlık ölçen glikoz sensörleri mevcut. Çocukların koluna takılan bu sensörler günde 288 ölçüm yapabiliyor ve sonuçlar anında ailelerin cep telefonlarına ulaşıyor," dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Destek Beklentisi

Türkiye'de yaklaşık 30 bin tip-1 diyabet hastası çocuk bulunduğunu belirten Emir, şimdiye kadar bu çocuklar için gerekli malzemelerin SGK tarafından tam olarak karşılanmadığını vurguladı. Emir, "İnsülin pompası ve sensörleri, bu çocukların hakkıdır; lütuf değildir. Türkiye bütçesine göre küçük bir miktar ile bu çocukların hayatını kurtarabiliriz," ifadelerini kullandı.

Ailelerin Maddi Zorlukları

İnsülin pompasının fiyatının 111 bin lira olduğunu, SGK'nın yalnızca 22 bin lira destek sağladığını söyleyen Emir, "Ailelerin çoğu orta ve alt gelir grubunda yer alıyor. Nasıl ödeyecekler bu farkı?" diye kaydetti. Ayrıca, iğne uçları için SGK'nın sağladığı desteğin yetersizliğini de vurguladı. Emir, sosyal devletin bu konuya hızla müdahale etmesini beklediklerini belirtti.

İzmir Milletvekili Arslan'dan Destek

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da konunun son derece önemli olduğunu, ancak devletin bu sorunu yeterince dikkate almadığını ifade etti. Arslan, Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür tedavi malzemelerinin geri ödeme kapsamına alındığını belirterek, "Görüşmelerde ilerleme kaydettik ama sonuç alana kadar mücadelemiz devam edecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!