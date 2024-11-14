CHP'li Emir'den SGK'ya Glikoz Sensörü ve İnsülin Pompası Ödemeleri İçin Çağrı

CHP'li Emir'den Önemli Çağrı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, diyabet hastası çocukların tedavisinde kullanılan glikoz sensörleri ve insülin pompalarının ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması için acil çağrıda bulundu.

Dünya Diyabet Günü'nde Farkındalık

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu vurguladı. Şeker hastalığının hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti. Emir, tip 1 diyabetin teşhis edilmemesi ve kan şekeri dengesizliği durumunda, çocukların orta yaşlarda gözlerinde, kalplerinde ve böbreklerinde ciddi hasarlar yaşayabileceğine dikkat çekti.

Çağdaş Tedavi Yöntemleri Eksik

Çocukların her gün sık sık şeker ölçümleri yaptığını ifade eden Emir, bu ölçümlerin acı verici ve çağdaş tıpla uyumlu olmadığını dile getirdi. Emir, "Oysa kan şekerini anlık ölçen glikoz sensörleri mevcut. Çocukların koluna takılan bu sensörler günde 288 ölçüm yapabiliyor ve sonuçlar anında ailelerin cep telefonlarına ulaşıyor," dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Destek Beklentisi

Türkiye'de yaklaşık 30 bin tip-1 diyabet hastası çocuk bulunduğunu belirten Emir, şimdiye kadar bu çocuklar için gerekli malzemelerin SGK tarafından tam olarak karşılanmadığını vurguladı. Emir, "İnsülin pompası ve sensörleri, bu çocukların hakkıdır; lütuf değildir. Türkiye bütçesine göre küçük bir miktar ile bu çocukların hayatını kurtarabiliriz," ifadelerini kullandı.

Ailelerin Maddi Zorlukları

İnsülin pompasının fiyatının 111 bin lira olduğunu, SGK'nın yalnızca 22 bin lira destek sağladığını söyleyen Emir, "Ailelerin çoğu orta ve alt gelir grubunda yer alıyor. Nasıl ödeyecekler bu farkı?" diye kaydetti. Ayrıca, iğne uçları için SGK'nın sağladığı desteğin yetersizliğini de vurguladı. Emir, sosyal devletin bu konuya hızla müdahale etmesini beklediklerini belirtti.

İzmir Milletvekili Arslan'dan Destek

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da konunun son derece önemli olduğunu, ancak devletin bu sorunu yeterince dikkate almadığını ifade etti. Arslan, Avrupa Birliği ülkelerinde bu tür tedavi malzemelerinin geri ödeme kapsamına alındığını belirterek, "Görüşmelerde ilerleme kaydettik ama sonuç alana kadar mücadelemiz devam edecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.