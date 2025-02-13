CHP'li Ersever'den Zahide Yetiş'in Komisyona Davet Edilmesine Sert Tepki

CHP'li Ersever'den Zahide Yetiş'e Tepki

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'na televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in davet edilmesini sert bir dille eleştirdi. Ersever, "Kadın hakları, sahte duyarlılıklar ve reyting kaygısıyla ele alınacak bir mesele değildir." ifadelerini kullandı.

Yetiş'in Açıklamalarına Dikkat Çekti

Ersever, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve DEM Parti'li milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Yetiş'in komisyon toplantısında yaptığı cinsiyetçi açıklamalara dikkat çekti ve bu durumun komisyona katılmama kararlarının doğruluğunu kanıtladığını vurguladı.

Gündüz Kuşağı Programlarını Eleştirdi

Gündüz kuşağı programlarının, şiddet dili ve nefret söylemleri barındırdığını belirten CHP'li Ersever, "Komisyon, hala kadın örgütlerini ve kadın hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını çağırmamıştır. Kadın cinayetleri, şiddet, istismar ve eşitsizliğin çözümü, kadın örgütlerinin gerçek mağdurların sesini duyulmasıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

İtibarsızlaştırıcı Yaklaşım Eleştirisi

Ersever, komisyona davet edilen isimlerin 'kadın mücadelesini güçlendiren değil, itibarsızlaştıran bir yaklaşımın ürünü' olduğunu belirterek, "Kadınların hakları için mücadele edenler olarak, bu durumu en yüksek seviyede protesto ediyoruz." dedi.

Kaya: "Yaşam Hakkı, Şov Malzemesi Olmamalı"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, komisyona verdikleri listeden hiçbir akademisyen, sivil toplum örgütü ve kadın kuruluşlarının davet edilmemesine de değindi. Kaya, "Kadınların en başta yaşam hakkı, Sayın Hulki Cevizoğlu'nun şov malzemesi değildir. Bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Kaya, komisyonun çalışmalarını çok önemsediklerini ve komisyonu terk etmeyeceklerini vurguladı.