CHP'li Rızvanoğlu: Tüm Paydaşların Uzlaştığı "Su Kanunu" Şart

Meclis'te kritik uyarı: Yer altı suları hızla çekiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, su yönetiminde acil ve kapsamlı düzenlemeler gerektiğini vurguladı.

Rızvanoğlu, yer altı sularının hızla çekildiğini, toprakta derin çatlakların açıldığını ve tarlaların ortasında obrukların oluştuğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler'in "Kuraklık Sıcak Noktaları" raporuna atıf yapan Rızvanoğlu, söz konusu rapora göre Türkiye'nin dünyada en yüksek risk altındaki 17 ülke arasında yer aldığını aktardı.

Uzun süredir gündemde olan "su kanunu" tartışmalarına değinen Rızvanoğlu, kanunun yıllardır konuşulduğunu ancak bir türlü hayata geçirilemediğini söyledi.

Rızvanoğlu ayrıca, "Sadece suyu yönetmek yetmez, onu besleyen, koruyan havzaları da güvence altına almak gerekir" diyerek, su kaynaklarını koruyacak ve tüm paydaşların uzlaştığı güçlü bir "su kanunu" çıkarılması talebinde bulundu.