CHP'li Sarıbal: Can Atalay Göreve Başlamalı

CHP'li Orhan Sarıbal Gündemi Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Can Atalay'ın göreve başlaması gerektiğini belirtti. Sarıbal, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Atalay’ın halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olduğunu ve yemin ederek görevine başlaması gerektiğini vurguladı.

Meclis'in AYM Kararına Uyması Bekleniyor

Sarıbal, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararı ile ilgili Meclis'te görüşme önergesinin ön görüşmesine katılacaklarını belirtti ve AYM kararının Meclis tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade etti. "Millet iradesinin üzerine bir karar olmamalıdır," diyen Sarıbal, yargı bağımsızlığının önemine de dikkat çekti.

Köprü Geçiş Ücretlerindeki Artış

Sarıbal ayrıca, köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın tarım ürünleri ve gıda fiyatlarına yansıyacağına dikkat çekti. "Antalya'dan yola çıkan bir aracın köprü geçiş fiyatlarının artması, ürün maliyetlerinin de artması demektir," dedi. Bu durumun gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırdığını belirtti.