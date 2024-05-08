CHP lideri Özgür Özel, atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'nda buluşmaya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, atanamayan öğretmenler ve yeni müfredattan endişe duyanları 18 Mayıs günü İstanbul Saraçhane Meydanı'nda buluşmaya davet etti.

Saraçhane'ye çağrı yapan Özgür Özel, "CHP olarak, 19 Mayıs'a bir gün kala tüm atanamayan öğretmenleri ve müfredattan endişe duyanları çağdaş eğitim talep edenleri saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Bu buluşmada eğitim ve atanma sorunlarının ele alınacağını belirten Özel, öğretmenlerin sesine kulak vereceklerini ve çözüm arayışlarını ortaklaştıracaklarını ifade etti.