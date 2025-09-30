CHP Lideri Özgür Özel'den Trump'ın Gazze Planına Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin, "Tüm endişelerimizi muhafaza ederek, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, CHP olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendiklerini ve Gazze'deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdiklerini belirtti.

Filistin'de her gün çocuk ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Özel, açıklanan planda CHP'nin en başından beri hassasiyet gösterdiği bazı hususların yer aldığını vurguladı.

Özel, planın içeriklerine ilişkin olarak şunları kaydetti: "Gazze'nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını destekliyoruz. İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkanı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz."

Özel, Türkiye'nin barışın korunması için sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin'de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir." ifadesini kullandı.

Her türlü çözüm sürecinde Filistinliler yer almalı

Hem Hamas'ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı "şahin" isimlerin plana direnme veya süreci zora sokma ihtimali olduğuna dikkati çeken Özel, planın hayata geçmesi için Hamas'ın kabulünün önemli olduğuna vurgu yaptı; aksi halde çatışmaların yeniden başlayabileceğini belirtti.

Özel, Filistin sorununun çözümünde iki noktanın önemine dikkat çekti: "Filistin'in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir. Bu sürecin, 'İki Devletli Çözüm' talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlatıyoruz."

Özel, ayrıca ABD ve İngiltere'nin hazırladığı plana dair eleştirisini de dile getirerek, planın Filistinlilere sorulmadan hazırlandığını ve BM'nin rolünü insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen yaklaşımı eleştirdi. Özel, sözlerini Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetledi: "Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir."