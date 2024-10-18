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CHP Lideri Özgür Özel'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:10
CHP Lideri Özgür Özel'den 'Yenidoğan Çetesi' Davasına Sert Tepki

CHP Lideri'nden Önemli Açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yürütülen "yenidoğan çetesi" soruşturmasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çeteye Ceza Verilmeli

Özel, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Sistemindeki Sorunlar

Özgür Özel, yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan bir çetenin varlığına dikkat çekerek, bu çetenin sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlama peşinde olduğunu belirtti. "Savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız" diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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