CHP Lideri Özgür Özel, Eski Genel Başkanlarla Cumhuriyet Bayramı'nı Kutladı

Cumhuriyet Bayramı'nda Anlamlı Kutlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle partinin önceki genel başkanlarıyla bir araya geldi. Bu kapsamda, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi önemli isimleri telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

Geçmişe Saygı Duran Kutlama

Aynı zamanda Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski genel başkanı Murat Karayalçın ile de görüşme gerçekleştiren Özel, bu önemli günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu kutlama, geçmişin değerlerine sahip çıkmanın yanı sıra birlikteliği yüceltmek amacı taşıyor.