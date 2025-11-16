CHP Lideri Özgür Özel Kilis'te: İl Başkanlığı ve Belediye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Kilis'te ilk olarak CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti teşkilatıyla görüşen Özel, teşkilat yetkilileriyle değerlendirmelerde bulundu.

Belediye ziyareti

Özel, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kilis Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları ve kent gündemine ilişkin konular ele alındı.

Program ve katılımcılar

Ziyaretlerde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Programlarda ayrıca CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Miting bekleniyor

Özgür Özel ve Mansur Yavaş, il teşkilatı ve belediye ziyaretlerinin ardından kentte bir miting düzenlemeleri bekleniyor.

