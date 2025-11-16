CHP Lideri Özgür Özel Kilis'te: İl Başkanlığı ve Belediye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te CHP İl Başkanlığı ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret etti; Mansur Yavaş ve yerel protokol eşlik ediyor, gün içinde miting bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:03
CHP Lideri Özgür Özel Kilis'te: İl Başkanlığı ve Belediye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kilis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Kilis'te ilk olarak CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti teşkilatıyla görüşen Özel, teşkilat yetkilileriyle değerlendirmelerde bulundu.

Belediye ziyareti

Özel, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kilis Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile bir araya geldi. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları ve kent gündemine ilişkin konular ele alındı.

Program ve katılımcılar

Ziyaretlerde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Programlarda ayrıca CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Miting bekleniyor

Özgür Özel ve Mansur Yavaş, il teşkilatı ve belediye ziyaretlerinin ardından kentte bir miting düzenlemeleri bekleniyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİLİS’TE

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİLİS’TE

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİLİS’TE

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK BiGG 2025 2’nci Çağrısı Sonuçları: 109 Mükemmeliyet Mührü
2
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 14 Yabancı Kadın Gözlem Altına Alındı
3
İskenderun'da 12 Yıl 6 Ay Hapisle Aranan A.Ü. Yakalandı
4
59 Yıl 9 Ay 21 Gün Hapis Cezasıyla Aranan B.K. İstanbul’da Yakalandı
5
Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm
6
Sivas'ta Kayıp 80 Yaşındaki Medet Uzun Demiryolu Yakınında Ölü Bulundu
7
Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?